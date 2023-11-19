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Türkiye
TRT Haber 19.11.2023 15:43

İstanbul Valisi Gül: 210 civarında ev ve iş yerini su bastı

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, İstanbul’da 210 civarında ev ve iş yerini su bastığını duyurdu.

İstanbul Valisi Gül: 210 civarında ev ve iş yerini su bastı

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

5 teknemiz ve dükkanlar zarar gördü.

AFAD'ın koordinesinde hasar tespiti yapıyoruz.

Hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız, vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. 

Akşam 21.00 - 22.00'a kadar yağışın şiddetli bir şekilde devam edeceğini meteorolojik tahminler söylüyor. Bundan sonrada sabaha kadar etkisini azaltarak devam edecek. Duyarlı olmakta fayda var. Vatandaşlarımız bu gece duyarlı olmalıdır.

İstanbul'un genelinde su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında.

 

 

İstanbul Şile'de yarın okullar tatil

İstanbul Şile'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.

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