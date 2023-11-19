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Türkiye
İHA 19.11.2023 15:01

Bartın'da fırtına tekneleri batırdı

Amasra'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle büyük limandaki yelkenli tekne battı. Bazı teknelerin de halatları koparken, balıkçılar zor anlar yaşadı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, gemi ve tekneler limana sığındı.

Amasra'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

Bartın'da fırtına tekneleri batırdı

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait `Altan` ve `Hakan İlhan` lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı tekneleri `Habibin Yavuz` ve `Cihan Cengiz`in yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı.

Bartın'da fırtına tekneleri batırdı

Çay bahçeleri ve kafelerin brandalarının zarar gördüğü ilçede, bazı vatandaşlar dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

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