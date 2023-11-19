Bartın'da fırtına tekneleri batırdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, gemi ve tekneler limana sığındı.

Amasra'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait `Altan` ve `Hakan İlhan` lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı tekneleri `Habibin Yavuz` ve `Cihan Cengiz`in yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı.

Çay bahçeleri ve kafelerin brandalarının zarar gördüğü ilçede, bazı vatandaşlar dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.