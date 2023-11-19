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Türkiye
AA 19.11.2023 14:31

İstanbul'da hurda deposunda yangın

İstanbul Ataşehir'de geri dönüşümde kullanılan hurda malzemelerin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da hurda deposunda yangın
[Fotograf: AA]

İçerenköy Eski Üsküdar Caddesi Tunceli Sokak'taki hurda malzemelerin bulunduğu tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da hurda deposunda yangın

Kısa sürede büyüyen yangın deponun arka tarafındaki 4 katlı bir binanın garajına da sıçradı. Garajdaki bir minibüs, sahibi tarafından son anda dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depodaki hurda malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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