Eyüpsultan'da çocuk parkında toprak kaydı

Ölen ya da yaralananın olmazken inşaat alanı ve park, zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

Güzeltepe Mahallesi Urfa Sokak'ta bulunan Yunus Emre Parkında saat 09.30 sıralarında toprak kayması meydana gelen olayda parkın bir bölümündeki toprak, büyük bir gürültüyle alt kısmında bulunan inşaata alanına kaydı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından inşaat ve çocuk parkı güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmazken parkın bir kısmı ve yan tarafında bulunan merdivenlerde hasar oluştu.

Yaşanan toprak kaymasının park çevresinde bulunan binaların zeminine zarar verip vermediği Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. Salim Yıldız, "Burada ev vardı, kentsel dönüşüm kapsamında ev yıkıldı. Bir hafta öncede hafriyat alındı. Bu gece de yıkıldı. Ölen ya da yaralanan yok olayda" diye konuştu.