İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi

İstanbul Valiliğince, "Karavan Park Yerlerinin Belirlenmesi" ile ilgili karar alındı.

İlgili karar, Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 39 ilçe kaymakamlığına, 39 ilçe belediye başkanlığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderildi.

Park alanları belirlenecek

Kararda, İstanbul genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını, vatandaşların sahillerden yararlanma gibi sosyal haklarını olumsuz etkilememesi amacıyla, ilden geçerken konaklamak isteyen veya ile turizm amaçlı ziyarette bulunan karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri karavan park alanlarının belirlenmesi gerektiği aktarılan kararda, "2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında karavan ve kamp alanları turizm işletmesi olarak tanımlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevi belediyelere verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun olmayacak şekilde yer planlamalarının yapılması, ilimizin nüfusu, ziyaretçi/turist sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alana konumlandırılması, park alanlarının, karavanların büyüklükleri göz önünde bulundurularak yeterli manevra alanı bırakılacak şekilde işlevsel bölümlendirilmesi, park alanında atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş, lavabo gibi temel ihtiyaçları kapsayan diğer hizmetlerin, hizmet verilecek karavan ve kişi sayısına yetecek ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanması, karavan park alanları ve çevresinde güvenliğin sağlanması için yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması, oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ile yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi, otellerdeki mevcut uygulamaya benzer şekilde, park alanına giriş yapan karavanların plakaları ile karavanda bulunan herkesin kimlik bilgileri kontrollerinin yapılarak kayıt altına alınması, hem konaklayan hem de yakın çevredeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kararda, "Bu doğrultuda, ilimizde karavan park yeri olabilecek alanların il/ilçe belediyelerince tespit edilmesi, uygun bulunan yerlerde gerekli işlemlerin yapılarak çalışmaların bir an önce tamamlanması, belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında, bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.