Parçalı Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.01.2026 15:49

İstanbul Valiliğinden ağır taşıtlar ve kuryelere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların bugün saat 16.00, kuryelerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden ağır taşıtlar ve kuryelere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 10.00'da sona ereceği ifade edildi.

ETİKETLER
İstanbul Kar Yağışı Motosiklet
Sıradaki Haber
Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist ve yeni kule hizmete girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'mızı geleceğe hazırlıyoruz
16:13
Tekirdağ'da sahilde kırmızı yosun birikti
16:25
MKE ve Katarlı Barzan Holding arasında stratejik ortaklık
15:46
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi
15:22
Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti
15:15
Almanya: Almanya ve Fransa, şantaja boyun eğmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ