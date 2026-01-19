Türkiye
İstanbul Valiliğinden ağır taşıtlar ve kuryelere ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların bugün saat 16.00, kuryelerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.
Açıklamada, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 10.00'da sona ereceği ifade edildi.