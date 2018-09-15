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İstanbul Şişli'de döviz bürosu soyuldu

İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu.

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Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir döviz ve altın bürosu yüzü maskeli silahlı şahıslar tarafından soyuldu.

Döviz ve altın bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve dolar çalarak kaçan soyguncular yol kenarında bekleyen araca binip olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması ve döviz bürosunun soyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyerek yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

“20 saniye içinde işi bitirdiler”

Soygunun görgü tanığı, “4 kişilerdi, birisi arabada, birisi gözlüklü şapkalı 3’ü maskeli. Şapkalı olan ateş etti, soygunu yaptılar ve Mecidiyeköy istikametine tersten giderek kaçtılar. Etrafa mermileri attılar insanlar kaçtı. 20 saniye içinde bitirdiler işlerini” dedi.

Silahlı soyguncuların kaçma anı kamerada

Şişli’de döviz ve altın bürosunu soyarak kayıplara karışan yüzü maskeli silahlı şahısların kaçma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Silah seslerinin duyulmasının ardından kaydedilen görüntülerde, yüzü maskeli şahısların koşarak çıktığı ve araca binerek kaçtıkları görülüyor.  

Kaynak: AA,İHA

Etiketler: soygun, şişli, İstanbul, döviz bürosu
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