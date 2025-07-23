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Türkiye
AA 23.07.2025 05:39

İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı.

İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması
[Fotograf: AA]

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

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