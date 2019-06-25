İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 39 ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, yılbaşından bu yana kentte 15 bin 286 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 ton 581 kilo 671 gramı eroin, 415 kilo 287 gramı kokain, 4 ton 253 kilo 905 gramı esrar, 120 kilo 731 gramı bonzai, 36 kilo 374 gramı metamfetamin, 1 kilo 620 gramı amfetamin, 125 kilo 223 gramı Afyon sakızı, 1 kilo 949 gramı khat ve 9 kilo 80 gramı GHB adlı kimyasal sıvı olmak üzere 7 ton 545 kilo 840 gram uyuşturucu madde ile 8 milyon 627 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen bin 736 kök Hint keneviri imha edildi.

Bu operasyonlarda, bin 786'sı yabancı uyruklu 24 bin 301 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 3 bin 276'sı tutuklandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 708 kilogramı eroin, 3 ton 350 kilogramı esrar, 167 kilogramı kokain olmak üzere yaklaşık 5,5 ton uyuşturucu madde ile 3 milyon 258 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA