Açık -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.02.2025 00:30

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 33 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 33’ü tutuklandı.

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 33 tutuklama
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, diğer şüphelilerin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 47 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenledikleri operasyonda 47 şüpheliyi yakalamıştı.

ETİKETLER
DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele İstanbul
Sıradaki Haber
Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:38
Beşiktaş'ta istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü
00:31
ABD'den katil İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışına onay
00:04
Trump, Kuzey Kore ile ilgili temaslara devam edeceği mesajını verdi
23:47
Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü
22:49
Pahalanan ilacı alamayan genç öldü: Ailesinden firmaya ve eczaneye dava
22:25
İngiltere, Apple kullanıcılarının şifreli verilerine erişim talep etti
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ