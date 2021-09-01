Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 08:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturm başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programından aranan 40 kişi tespit edildi.
Tespit edilenler arasında 7 aktif subay, 16 aktif astsubay olmak üzere 23 askeri personel, 1 doktor, 12 ihraç askeri personel, 1 istifa eden personel bulunuyor. Ayrıca haklarında örgüt içerisinde mahrem imam ya da öğrenci konumunda olduklarına dair beyan bulunan 3 şahıs da yer alıyor.
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 32 kişi yakalandı, firari 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
İzmir'de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz