Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 05:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 125 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Başkentte düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak ilçesinde bir kişinin, elindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda, sikke olarak adlandırılan 125 madeni para, 15 muhtelif obje, 5 yüzük ve 1 metal haç ele geçirildi.
Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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