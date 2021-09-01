Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak ilçesinde bir kişinin, elindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda, sikke olarak adlandırılan 125 madeni para, 15 muhtelif obje, 5 yüzük ve 1 metal haç ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.