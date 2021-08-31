Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 23:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA-DHA
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
[Fotoğraf: İHA]
Başkent’te akşam saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle Altındağ ilçesinde bazı evleri su bastı. Bölgeye ekipler yönlendirildi.
Başkent’te akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış sebebiyle birçok evi su bastı.
[Fotoğraf: İHA]
Altındağ ilçesine bağlı Baraj Mahallesi’ndeki evlerin zemin katları su ile doldu, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: İHA]
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASKİ bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sel nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale gelirken, bahçe katı dairelerinde su seviyesi 1,5 metreye kadar çıktı.
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