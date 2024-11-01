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Türkiye
AA 01.11.2024 00:06

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı

Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Balıkesir Trafik Kazası
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