Az Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2024 23:43

İstanbul'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

İstanbul Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Rauf Orbay Caddesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından karşı şeride geçerek seyir halindeki iki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan İ.K, Y.M.E, T.K. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadını hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle duran trafik, araçlar yerinden kaldırılıp temizlik ve kumlama işlemi yapıldıktan sonra normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu
23:22
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü
23:12
ABD: 10 bin Kuzey Kore askerinden 8 bini Ukrayna sınırına yakın konuşlandırıldı
22:56
Nemrut Kalderası kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldı
22:23
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir
21:59
Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ