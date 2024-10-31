İstanbul'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

Rauf Orbay Caddesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından karşı şeride geçerek seyir halindeki iki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan İ.K, Y.M.E, T.K. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadını hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle duran trafik, araçlar yerinden kaldırılıp temizlik ve kumlama işlemi yapıldıktan sonra normale döndü.