İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Kentte cuma gününe kadar aralıklı yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 12-16 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bugün yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.

Hafta sonu itibarıyla ise havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 20 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor.

AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.