Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.04.2026 14:07

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. AKOM, kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görülmesi beklenen yağışa karşı uyarıda bulundu.

İstanbul için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Kentte cuma gününe kadar aralıklı yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 12-16 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bugün yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.

Hafta sonu itibarıyla ise havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 20 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor.

AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

ETİKETLER
İstanbul Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Alaköprü Barajı'nın dolmasıyla eski yerleşim yeri su altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
