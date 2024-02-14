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Türkiye
AA 14.02.2024 14:11

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olacak. Yağışların Cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle vatandaşların su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul için sağanak uyarısı

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Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerini etkileyecek yağış nedeniyle sıcaklık birkaç derece düşecek.

Marmara'nın doğu illeri Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da yağış bekleniyor.  

Yurdun büyük bölümünde yağış etkili oluyor

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş ve Tunceli’nin yüksek kesimleri ile Şırnak’ın doğusu, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İstanbul için sağanak uyarısı

Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'da saatte 60 kilometre hıza varan kuvvetli rüzgar görülecek.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski ihtimaline karşı tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.  

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