Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.02.2024 13:56

Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Hassa Devlet Hastanesinden alınan şehit Adem Kel'in naaşı, helallik için Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Daha sonra şehit için Arpalıuşağı Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Kel ile yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiğini, kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Hatay Şehit
Sıradaki Haber
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, "Akıllı Kent" projesini anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
15:28
Hafriyat kamyonları toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu
15:15
Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor
15:01
MHP'de 52 belediye başkan adayı daha belli oldu
14:43
Avrupa Parlamentosu üyesinden İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi çağrısı
14:41
Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek
Mardin'deki tarihi Süryani Çarşısı restore ediliyor
Mardin'deki tarihi Süryani Çarşısı restore ediliyor
FOTO FOKUS
61 yıldır evli çift mutluluğun sırrını anlattı
61 yıldır evli çift mutluluğun sırrını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ