AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, "Akıllı Kent" projesini anlattı

Seçim çalışmaları kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Demirkol, üretim alanlarını inceledi, işçilerle bir araya geldi.

Demirkol, burada yaptığı konuşmada, metropollerde kullanılan akıllı şehircilik uygulamalarını, Bolu'ya kazandıracaklarını belirtti.

Bolu'nun, akıllı kent olmasını amaçladıklarını vurgulayan Demirkol, "Daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir Bolu için akıllı şehir olmaya ihtiyacımız var. Akıllı şehir sistemleri, vatandaşların refahını, sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için kritik bir öneme sahip. Doğru uygulanan akıllı şehir teknolojileri, şehirleri daha etkili ve verimli hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Demirkol, kent nüfusunda hızlı büyüme beklendiğini, bu nedenle akıllı kent sistemlerinin büyük bir gereksinim olduğuna işaret ederek, "Akıllı aydınlatma, akıllı durak ve otobüs, akıllı otopark gibi teknoloji destekli adımları hep birlikte atacağız. Mobil uygulamalarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız." dedi.