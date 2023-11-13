Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 13.11.2023 09:38

İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli yağış ve akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul il genelinde gün boyu yağışlı sistem etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak ile birlikte akşam saatlerinden itibaren de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

"Sarı" kodlu uyarı da yapılan kentte ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken İstanbul'da bugün beklenen günün en yüksek sıcaklık değeri 17-18 derece civarı olacak.

ETİKETLER
İstanbul Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Van’da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatmaya başladı
10:20
Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor
10:10
Burs ve kredi sonuçları açıklandı
10:09
Azerbaycan, Fransa'nın Ermenistan'a silah göndermesini kınadı
10:06
Toplam ciro endeksleri arttı
10:04
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
İsrail saldırılarında yaralananlar Endonezya Hastanesine getirildi
İsrail saldırılarında yaralananlar Endonezya Hastanesine getirildi
FOTO FOKUS
İsrail saldırılarında yaralananlar Endonezya Hastanesine getirildi
İsrail saldırılarında yaralananlar Endonezya Hastanesine getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ