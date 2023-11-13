Trakya'da sağanak etkili oldu

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor

Kırklareli ve Tekirdağ

Sağanak Kırklareli ve Tekirdağ'da da etkili oluyor.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda su birikintileri nedeniyle yayalar kaldırım ve yollarda yürümekte zorluk yaşadı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altına sığındı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.