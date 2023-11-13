Van’da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 34 tüfek kartuşu, 10 fişek, 1 bilgisayar, 1 monitör, 3 cep telefonu, 10gümrük kaçağı cep telefonu, 319 paket kaçak sigara ve 6 takım kopya düzeneği ele geçirildi.

Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 26 şüpheli yakalandı, toplamda 16 yıl hapis cezası bulunan 15 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.