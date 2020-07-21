Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı’nda zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz’da hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Valizinde yapılan aramada, 4 kilogram 71 gram esrar bulunan şüpheli 19 yaşındaki İskender A. gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Devam eden denetimler kapsamında da 17 Temmuz'da narkotik madde arama köpeğinin Cevdet D. isimli şahsın valizine tepki vermesi üzerine valiz içerisinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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