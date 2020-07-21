Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz’da hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Valizinde yapılan aramada, 4 kilogram 71 gram esrar bulunan şüpheli 19 yaşındaki İskender A. gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Devam eden denetimler kapsamında da 17 Temmuz'da narkotik madde arama köpeğinin Cevdet D. isimli şahsın valizine tepki vermesi üzerine valiz içerisinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.