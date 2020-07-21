İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinin önüne dolmuşlarla gelen şoförler, araçlarını yol kenarına park etti.

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık ve beraberindeki heyet, İBB yetkilileri ile görüştü.

Altınışık, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, taksi dolmuş esnafı olarak 572 araç ile uzun zamandan beri zor durumda olduklarını, araçlarının birçoğunun siftah yapmadan eve döndüğünü savundu.

İBB bürokratlarına aylardır anlattıkları sorunların gündeme getirilmemesi sonucunda esnafın zor durumda olduğunu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na anlatmak istediklerini belirten Altınışık, "Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızdan, taksi dolmuş esnafının sorunlarını bizzat dinleyip, esnafın ayakta kalabilmesi için çözüm önerini acil şekilde uygulamaya geçirmesini bekliyoruz. Amacımız İstanbul halkına iyi hizmet sunmak ve esnaf olarak ailelerimizin geçimini sağlamaktır" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Kazancımız asgari ücretin bile altında"

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkanvekili İsmet Dalcı ise yarın İBB Genel Sekreteri ile görüşme yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genel Sekreter, Toplu Ulaşım Müdürü, Ulaştırma Daire Başkanı ve esnaf ile 15 dakikalık bir toplantı olacak. İlk UKOME toplantısında ise ek gündem maddesi olarak bekliyoruz. Çünkü bize seçimlerden önce verilmiş olan sözler var. Artık esnaf faaliyetlerini sürdüremez noktaya gelmiş durumda. Evimize ekmek götüremiyoruz. İstanbul halkına iyi hizmet sunmak istiyoruz. Maalesef şu an kazancımız asgari ücretin bile altında. Aylık 1500 lira araçlarımızın getirisi var. Araçlarımız çalışamıyor durumda. Esnafın da buradaki katılımından görüyorsunuz. Biz İstanbul halkına iyi hizmet sunmak isteyen esnafız. Hiçbir taşkınlık ve yanlış hareketimiz olmadı. Buradan belediye yetkililerine ve Ekrem Başkanımıza bir mesajımız olsun. Esnafın isteklerini dikkate alsın."

Dalcı, seçimden önce kendilerine bu sorunun çözüleceğinin söylendiğini belirtti.

İstanbul'da taksi dolmuş esnafının taksi statüsünde olduğunu ifade eden Dalcı, şöyle devam etti:

"Gelişen Metro, Marmaray ve Metrobüs ağları ile bizim iş potansiyelimiz yüzde 75 civarında düştü. İstanbul'da 572 taksi dolmuş var. Ortalama 250'sinin taksimetre takıp taksi olarak faaliyetleri sürdürmesini istiyoruz. Ekrem Başkanımızın İstanbul'da taksi yetersizliği ile ilgili bir açıklaması oldu. Biz zaten İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına kayıtlıyız. Plakamız taksi plakası. Esnaf sicilinde taksi olarak geçiyoruz. Vergi dairesinde taksi olarak geçiyoruz. Bizim plakalarımız değişmeden bize sadece taksimetre vererek de bu iş yapılabilir. Bunların sözü bize çok öncesinden de verildi. Biz farklı bir şey istemiyoruz."

Eylem nedeniyle İBB önünde güvenlik önlemi alındı.