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Diyarbakır'da 5 milyon kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini söyledi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 75 farklı noktaya operasyon düzenlendi.
Operasyonun detaylarını Twitter'dan paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 milyn 134 bin kök kenevir ile 1,5 esrar ele geçirildiğini belirtti.
Bakan Soylu, son 1 ayda 50 milyon 250 bin kök kenevir, 10 ton da esrar ele geçirildiğini hatırlattı.
Etiketler: uyuşturucu son dakika DiyarbakırSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 13:30
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