Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 75 farklı noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonun detaylarını Twitter'dan paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 milyn 134 bin kök kenevir ile 1,5 esrar ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, son 1 ayda 50 milyon 250 bin kök kenevir, 10 ton da esrar ele geçirildiğini hatırlattı.