Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Sığacık koyu mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 35 orman işçisi ile müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: orman yangını izmirSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 14:59
Sıradaki Haber
Van Gölü'ne bir 'mavi bayrak' ödülü daha
Yükleniyor lütfen bekleyiniz