Sığacık koyu mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 35 orman işçisi ile müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]