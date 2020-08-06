İstanbul Havalimanı'nda "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime 22 personel katıldı.

Denetlenen 95 iş yerinin yetkilileri ile personel ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde polis, gümrük ve sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Şanlı, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede İstanbul Havalimanı'nda erken dönemde alınan tedbirlerle önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Pandemi kapsamında alınan önlemlerin yerinde olup olmadığının denetlendiğine işaret eden Şanlı, "Havalimanımızda tüm işletmelerimiz denetlendi. Yolcularımızdan kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapıldı. Bu noktada kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyebiliriz" dedi.