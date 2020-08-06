Haber Giriş: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser de ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra 25 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 97 kök Hint keneviri, 1 kilo 614 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 2 define arama dedektörü ve 25 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu tarihi eserSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 17:55
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