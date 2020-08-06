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Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Doğubayazıt'tan Van istikametine giden otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: ağrı trafik kazası ağrı haberSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 17:16
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