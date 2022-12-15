Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda 1,5 milyon lira değerinde samur postu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanmış samurlara ait bin 200 post ele geçirdi.
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Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dış Hatlar Terminali'nden ülkeye giriş yapmak üzereyken durdurulan şahıslar, valizlerinde yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilince muayene peronlarına alındı.
Valizlerden çıkan hayvan postunun samurlara ait olduğu belirlendi
Ele geçirilen samur postların bin 200 adet ve 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu saptandı.
Postlara el konulurken olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık
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