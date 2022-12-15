Moskova-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu 3 kişi şüpheli hareketleriyle dikkat çekti

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dış Hatlar Terminali'nden ülkeye giriş yapmak üzereyken durdurulan şahıslar, valizlerinde yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilince muayene peronlarına alındı.

Valizlerden çıkan hayvan postunun samurlara ait olduğu belirlendi

Ele geçirilen samur postların bin 200 adet ve 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu saptandı.

Postlara el konulurken olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.