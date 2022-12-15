Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı 2 bin 543 rakımlı Uludağ’da 15 Aralık’ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, geçen yıl 15 Aralık’ta kar kalınlığının 15 santimetre olarak ölçülmüş, 17 Aralık’ta 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı ile birlikte sezon açılmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bölgede 19 Aralık’ta kar yağışı bekleniyor. Yağışın ardından sezonun açılması öngörülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Uludağ'da yine karlı ve bembeyaz günler göreceğiz"

Uludağ’da sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, “Kasımın son günlerinde mevsimin ilk kar yağışı düştü ancak daha sonra hava koşulları farklı ilerledi. Tabi kar olmayınca misafirlerimiz de kaygılanıyor. Ancak kaygılanmalarına ve üzülmelerine hiç gerek yok” dedi.

Beklenen kar yağışı ile birlikte yılbaşı öncesi Uludağ’da sezonun açılacağının altını çizen Türk, şunları söyledi:

“Geçen sene ocak ve şubat aylarında yağan kar yağışının bu yıl da olacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Uludağ’da da iyi bir kayak sezonu geçecek. Geçen yıl 17 Aralık’tan sonra kar yağdı Uludağ’a. Bu yıl da 20 Aralık’tan sonra kar yağması öngörülüyor. Zaten yılbaşına doğru tesislerimin açılışı gerçekleşecek, biz endişelenmiyoruz. Uludağ’da yılbaşında kar olacak. Uludağ hiçbir zaman bizi yanıltmadı, Uludağ’ın diğer ismi de biliyorsunuz ki ‘Beyaz Cennet’. Uludağ’da yine karlı ve bembeyaz günler göreceğiz.”