Bursa’nın İznik İlçesinde bir ev sahibi alt katta oturan kiracısının çıkması için tencere tava ile gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik çalıyor.

İznik'e bağlı Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Nusret Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B'nin psikolojik baskılarına maruz kaldı.

Evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla yetinmeyen ev sahibi, baca borusunu delerek gece saatlerinde alt kata müzik dinletti.

Kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı.

Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı.

Kiracı durmaz İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

"Zorbalıkla bu işler olmaz"

2 yıldır bu evde yaşadıklarını anlatan Durmaz, "Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.