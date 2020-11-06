Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlardaki denetimi, saat 18.00'de başladı.

Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler, saat 23.59'a kadar sürecek.