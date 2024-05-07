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Türkiye
TRT Haber 07.05.2024 15:04

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli gemi çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyurdu. Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtarılan gemi Ahırkapı demir bölgesine çekiliyor

Kurtarma çalışmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karaya oturan geminin kurtarıldığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkorlerce Ahırkapı demir bölgesine çekildiği bildirildi.

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İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sahil Güvenlik Ukrayna
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