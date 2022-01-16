Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, boğaz trafiğinin çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.
Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeki Brave Night kuru yük gemisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yaptı.
Arızalanan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-8 römorku, KEGM-6 botu ve kılavuz kaptanı ivedilikle bölgeye yönlendirdi.
Etiketler: Gemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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