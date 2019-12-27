Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, Rumeli Hisarı mevkiinde makine arızası oluştu.

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kontrollü şekilde kıyıdan uzaklaştırılıyor. Detayları @trthaber muhabiri Cem Şükrü Yıldız aktardı. pic.twitter.com/MMNd3CV8eV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 27, 2019

Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.

Boğaz'da meydana gelen gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Detayları @trthaber editörü Mahmut Gürer aktardı. pic.twitter.com/qOOMgXOra4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 27, 2019

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

İstanbul Valiliği: Can kaybı ve yaralanma yok, çevre kirliliği söz konu deği

İstanbul Valiliğinden kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisinin, saat 12.00'de makine arızası sinyali vererek, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptığı belirtildi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır.

Kıyıya çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı demir mevkisine alınacak."

Kaynak: AA