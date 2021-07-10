Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince Ahırkapı'ya demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası nedeniyle kılavuz kaptanımız tarafından acil olarak demir atan ADNAN H isimli gemi, KURTARMA 7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz