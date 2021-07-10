Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası nedeniyle kılavuz kaptanımız tarafından acil olarak demir atan ADNAN H isimli gemi, KURTARMA 7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.