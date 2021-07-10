Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Erbaş, Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 10, 2021
Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin.#AyasofyaCamii pic.twitter.com/OPdOQLKyUR
Etiketler: Ali Erbaş Ayasofya Camii
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