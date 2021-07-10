Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 22.19'da 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 22.19'da ve 12,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 44,35 kilometre olarak ölçüldü.
Aynı bölgede saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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