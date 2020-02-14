Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son depremlerde hasar gören ve yıkım kararı bulunan bina, saat 14.45 sıralarında çöktü. Yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı iddia edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hacı Mehmet Güner, yaptığı açıklamada, "Kayıtlarımıza göre deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için boşalttığımız binalardan biri." dedi.