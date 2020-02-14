Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul binası yıkılacak
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 12 ilçedeki 29 okul binasının yıkılmasına karar verildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 252 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporu tamamlandı.
Basın Duyurusu "Yıkım Kararı Verilen Okullar"https://t.co/PCCbRCxiEkhttps://t.co/YGFg20CMYg— Manisa Valiliği (@manisavaliligi) February 14, 2020
Rapor çerçevesinde, il genelinde fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 29 okul için yıkım kararı alındı.
[Fotoğraf: AA]
Açıklamada, yıkımına karar verilen binalarda eğitim gören öğrencilerin sağlam olan diğer bloklar, binalar ya da en yakın okullarda eğitime devam edeceği, tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yıkım Manisa depremi deprem dayanaksız binaSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:09
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