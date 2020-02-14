Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih'te tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan iki bina yıkılıyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te tarihi duvar ve çeşmenin üzerine yapılan iki bina, belediye ekiplerince yıkılıyor.
Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cankurtaran Mahallesi 70 adadaki 49 ve 79 parselde bulunan riskli yapı statüsündeki iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Tarihi duvar ile çeşmenin üzerine yapılan biri 4, diğeri 5 katlı iki binanın Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tarihi yapıların bakımı yapılacak.
Etiketler: yıkım tarihi bina fatih belediyesiSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:16
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