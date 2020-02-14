Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cankurtaran Mahallesi 70 adadaki 49 ve 79 parselde bulunan riskli yapı statüsündeki iki bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi duvar ile çeşmenin üzerine yapılan biri 4, diğeri 5 katlı iki binanın Fatih Belediyesi tarafından yıkımına başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tarihi yapıların bakımı yapılacak.