Olay 31 Ocak Cuma günü yaşandı. Eşi ve çocuklarıyla Kudüs'ü ziyaret eden Yasin Kartoğlu, İsrailli yetkililer tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden uçaktan indirildi.

Havalimanında yaklaşık 5 saat bekletilen Kartoğlu ailesine, hiçbir açıklama yapılmadı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından aile, gece 01.50'de İstanbul'a döndü.

Yaşadığı olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı, "İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum" ifadelerini kullandı.