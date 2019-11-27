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Isparta'da Tunç Çağı'na ait olduğu iddia edilen 4 vazo ele geçirildi27 Kasım 2019 Çarşamba 17:33 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:36
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Isparta İl Jandarma ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde bir şüphelinin aracında tarihi eser olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bunun üzerine ekiplerce Yaslıbeli köyünde durdurulan araçta, Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirdi.
Olayla ilgili araçtaki U.S. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA