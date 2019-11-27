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İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi Samsun'da yakalandı27 Kasım 2019 Çarşamba 17:24 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:31
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı Samsun'da yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, meslekten ihraç edilen eski binbaşı Mesut Z'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandığı İstanbul'daki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: tutuklama TSK yapılanması FETÖ operasyonu eski binbaşı