Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç, İpsala, Uzunköprü ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır, Irak, Pakistan, Afganistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 412 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA