Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.03.2024 20:01

Isparta'da "Narkoçelik" operasyonu: 8 tutuklama

Isparta’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen “Narkoçelik" operasyonunda 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 8 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da "Narkoçelik" operasyonu: 8 tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA aplikasyonu üzerinden alınan narkotik suçlara ilişkin ihbarlar ile bu ihbarların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle çalışma gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Vatan ve Zafer Mahallelerinde başlatılan çalışmalar neticesinde 15 Ocak 2024 tarihinde Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçu şüphesi altında bulunan 11 şüpheliye yönelik fiziki ve teknik takip başlatıldı.

2,5 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca operasyon çerçevesinde bin 652 kullanımlık muhtelif uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirilerek, 45’i “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan, 11’i “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan olmak üzere toplam 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Isparta Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
Bakan Tekin: Okul veri randevu işlemini hayata geçirdik
20:01
Bakan Uraloğlu: İstanbul depremine karşı ulaştırma yapılarıyla ilgili önlemlerimizi aldık
20:08
UNESCO'da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği yapıldı
19:54
FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'e 25 yıl hapis cezası
19:33
YSK'dan "iftar" kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
19:18
THY'nin Libya uçuşları yeniden başladı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan
FOTO FOKUS
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ