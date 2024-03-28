Isparta'da "Narkoçelik" operasyonu: 8 tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA aplikasyonu üzerinden alınan narkotik suçlara ilişkin ihbarlar ile bu ihbarların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle çalışma gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Vatan ve Zafer Mahallelerinde başlatılan çalışmalar neticesinde 15 Ocak 2024 tarihinde Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçu şüphesi altında bulunan 11 şüpheliye yönelik fiziki ve teknik takip başlatıldı.

2,5 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca operasyon çerçevesinde bin 652 kullanımlık muhtelif uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirilerek, 45’i “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan, 11’i “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan olmak üzere toplam 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.