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Türkiye
AA 19.07.2023 13:14

Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza

Isparta'da bir apartmanın bodrum katında kötü şartlarda 19 kedi besleyen yöneticiye 41 bin 800 lira ceza verildi.

Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza

Modernevler Mahallesi 3102 Sokak'ta bir apartmanda oturanlar, aşırı koku geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, apartman yöneticisi H.Y'nin bodrum kattaki 30 metrekarelik alanda 19 kediyi kötü şartlarda beslediğini tespit etti.

Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin yaptığı incelemede, kedilerin çiplerinin bulunmadığı ve apartman yöneticisinin sahte dijital kimliklendirme belgesi oluşturduğunu belirledi.

Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza

Ekipler, H.Y'ye, kedilerin dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına alınmaması nedeniyle 22 bin 800 lira, hayvanların bakımıyla ilgili şartlara uyulmaması nedeniyle de 19 bin lira ceza kesti.

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