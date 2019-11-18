İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valeler yeniden ortaya çıktı.

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK'ları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyor. Değnekçiler sürücülere, “Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" gibi ifadeler kullanıyor.

İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren 'değnekçi' diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor. Değnekçiler, ücretsiz olması gereken otoparklarda bekleyerek aracını park eden sürücülerden ücret talep ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz eylül ayında İstanbul genelinde, İSPARK'a ait otoparklarda değnekçilik yapan kişiler ile yetkisiz şekilde valelik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan onlarca kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun 79'uncu maddesine muhalefetten işlem yapılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, DHA