Eski Yargıtay üyesi Gürtekin'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gürtekin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Gürtekin, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Beraatini isteyen Gürtekin, suçsuz olduğunu iddia etti.

Karar

Aranın ardından, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Eray Gürtekin'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Gürtekin hakkında adli kontrole de hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Zirve Yayınevi saldırısı Ergenekon ile ilişkilendirilmek istenmişti

Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel öldürülmüştü. Zirve Yayınevi cinayeti davasını Ergenekon davası ile ilişkilendirmek amacıyla soruşturma açıldığı, açık ve gizli tanıklar üretilerek yasa dışı vaatlerle temin edilen tanıklardan alınan ifadeler ve soruşturma evrakının, Zirve Yayınevi cinayeti dosyasına konulduğu iddia edilmişti.

Sanık Gürtekin, Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin davaya bakan mahkemenin başkanıyken Yargıtaya üye seçilmişti.

Kaynak: AA